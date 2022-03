"La mère ou l'enfant" : ce jour où la vie de Jean-Paul Rouve aurait pu basculer

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

A 55 ans, Jean-Paul Rouve est désormais un pilier du cinéma, en tant qu'acteur et réalisateur. Très apprécié du public, celui qui a commencé avec les Robin des Bois aurait pu, pourtant, connaître un sort bien plus difficile, tant sa naissance a été compliquée et risquée. Un moment qui a traumatisé ses parents et qui aurait pu l'amener vers une vie bien plus difficile.