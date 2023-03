"Non, non non !" : Nina, la fille de Lorie, montre son fort caractère à seulement 2 ans... (VIDEO)

Une carrière différente

Une promesse qu'a fini par lui faire la maman, attendrie et résignée : son message pour ses fans, ce sera pour plus tard, sa fille passant avant tout. Si la vidéo est adorable, on sent que la petite Nina sait déjà parfaitement ce qu'elle veut et qu'à 2 ans et demi, elle commence déjà à faire tourner sa mère en bourrique ! Son papa, le manager Yann Dernaucourt, ne s'est en revanche toujours pas montré : discret, il reste dans l'ombre et n'apparaÏt quasiment jamais sur les réseaux sociaux de la jeune femme.

En tout cas, l'idole de toute une génération avec ses tubes Toute seule, Ma meilleure amie ou bien Sur un air Latino semble plus heureuse que jamais et profite de la douce vie avec sa petite poupée. Côté professionnel, si sa carrière de chanteuse s'est ralentie, ses projets d'actrice ne faiblissent pas : après une participation à la série Nina, sur France 2, elle a fait une apparition dans Léo Mattéi sur TF1 et l'an dernier, dans un téléfilm, Les Mystères de la Duchesse, qui avait réuni plus de 4 millions de téléspectateurs sur France 3 !