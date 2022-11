"Nos rires et nos peines" : Emma Daumas partage de beaux instants avec ses enfants Valentine et Antonin

Il y a un peu plus de 20 ans, Emma Daumas faisait son entrée dans le château de la Star Academy, à l'occasion de la deuxième saison du programme. Cette année, la dixième saison de l'émission présentée par Nikos Aliagas bat son plein, et peut-être que désormais l'ancienne élève regarde les nouvelles recrues de son canapé avec ses enfants. Deux enfants qui ont bien grandi à en croire les derniers clichés publiés par la chanteuse de bientôt 39 ans. Sur Instagram, elle a partagé quelques belles photos de Valentine, l'aînée du clan, née en février 2013, Antonin, le petit dernier, qui a rejoint la famille en septembre 2019. Et de son mystérieux compagnon ?

Très discrète sur sa vie privée, Emma Daumas partage parfois quelques images de son quotidien néanmoins avec ses plus de 20k abonnés. Mais son compagnon, et papa de ses enfants, reste toujours absent des photos ou bien il pose de dos. Mais cette fois-ci, on aperçoit bien un homme veiller sur Valentine et Antonin, au bord d'un sublime lac. Tout porte à croire qu'il s'agit du mystérieux compagnon d'Emma Daumas. Ces belles images, Emma Daumas a décidé de les accompagner d'un énigmatique poème comme elle aime le faire ses différents clichés. "Novembre 2022 - Quelque part dans les gorges..., partage l'interprète de Tu seras. Au fil de l'eau, Coulent des fontaines, D'émois, Le rude et le beau, Nos rires et nos peines, Et moi, J'admire tout ce qu'il faut, De forces reines, De foi, Pour que rien ne s'efface, Pour que Famille se fasse."

Sa fille Valentine a "honte" d'elle