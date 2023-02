"Quand je me suis séparé..." : Mathieu Kassovitz, 3 enfants avec 2 femmes différentes, rares confessions sur leur relation

On le connait pour ses rôles au cinéma, en tant que comédien comme en tant que réalisateur ou producteur. Son rôle de père, en revanche, se fait dans la plus grande discrétion. Mathieu Kassovitz est papa de trois enfants. Le monde commence à connaître son aînée, fruit de ses amours avec Julie Mauduech, puisque Carmen suit les traces de son paternel - elle était, en 2022, à l'affiche du film Tempête de Christian Duguay. Il a également agrandi la famille, à deux reprises, avec son ancienne compagne Aurore Lagache.

Invité dans l'émission En Aparté, sur Canal+, Mathieu Kassovitz a accepté d'évoquer la relation qu'il entretient avec ses enfants, notamment par le biais de la nourriture. S'il est devenu fin gastronome sur le tard, l'acteur l'assure : il est désormais le prince des fourneaux, le "spécialiste de la pomme de terre oignons, poivrons, mélangé avec des trucs", du "riz cuit à la thaïlandaise" et le "roi de la chipolata". "Moi je cuisine pour mes enfants, quasiment tous les jours. J'aime beaucoup nourrir mes enfants en fait, a-t-il révélé. C'est essentiel pour moi." Touiller dans les casseroles n'a, pourtant, pas été une passion immédiate.

Quand je me suis séparé d'elle, j'ai commencé à faire de la livraison sur Internet

"Quand je me suis séparé de leur mère, j'ai eu une amie qui était très très forte en cuisine et je me suis complètement relaxé sur elle, se souvient-il. Et quand je me suis séparé d'elle, j'ai commencé à faire de la livraison sur Internet. Et quand ils ont commencé à m'envoyer leur proposition de carte de fidélité, je me suis dit 'Il faut que je me mette à la cuisine, je ne peux pas nourrir mes enfants par correspondance, comme ça !' Mathieu Kassovitz est récemment parti dans l'ouest de l'Ukraine pour apporter son soutien à la population, qui vit actuellement une période horrible. Sur BFMTV, à son retour, il avait assuré qu'il avait "peur pour ses enfants" et pour "le futur de la planète". Voilà qui explique qu'il apprécie, encore davantage, les moments simples. Ceux où il cuisine en famille, par exemple...