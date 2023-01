"Tout de suite" : La demande en mariage plutôt spéciale de Michel Sardou à sa femme, mémorable coup de pression !

Du haut de ses 75 ans, Michel Sardou a déjà connu plusieurs vies, y compris sentimentales. Si sa carrière musicale, bien que sujette à polémiques, est d'ores et déjà inscrite au panthéon de l'histoire de la chanson française, son franc-parler et ses nombreuses relations ne sont pas en reste. La savoureuse anecdote qui suit est donc, forcément, à l'image du personnage haut en couleurs qu'il est depuis ses débuts dans les années 1960.

Comme le relatent nos confrères du magazine Nous Deux, dont la couverture est assurée par le chanteur français et sa femme Anne-Marie, à travers un article qui retrace la vie amoureuse et la vaste carrière de l'artiste, Michel Sardou a d'abord épousé Françoise Pettré, danseuse professionnelle au Châtelet et à l'Opéra de Paris en 1965. Mais alors que celle-ci attend un second enfant de l'interprète de Je vais t'aimer, il s'apprête à devenir également père avec sa maîtresse de l'époque, Elizabeth Haas, dite "Babette".

Ce n'est qu'en 1977 que les mariés divorcent, et Sardou va alors épouser quelques mois plus tard cette fameuse Babette. Un autre enfant, déjà son quatrième, et vingt années plus tard, le chanteur divorce à nouveau, en 1998, suite à plusieurs infidélités. C'est alors que l'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, Anne-Marie Périer, entre définitivement dans sa vie, après quelques flirts plusieurs années avant l'officialisation du couple. Les deux tourtereaux se marient le 11 octobre 1999 à Neuilly-sur-Seine, devant les témoins de marque que sont Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. Une union célébrée par le maire de la ville des Hauts-de-Seine de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy.

C'est oui ou c'est non, tout de suite

Cette fois-ci, c'est la bonne. Michel Sardou a enfin trouvé chaussure à son pied comme le dit le célèbre adage, et le couple perdure aujourd'hui encore. Mais dans les colonnes du magazine, paru ce mardi 24 janvier 2023, on apprend également comment Michel Sardou s'y est pris pour demander la main de sa chère et tendre Anne-Marie, d'une manière bien à lui. Ainsi, alors qu'il était à New-York, il téléphone à sa dulcinée et lui demande : "Veux-tu m'épouser ? C'est oui ou c'est non, tout de suite". La réponse est connue de tous, et le couple est toujours plus soudé que jamais. C'est d'ailleurs elle qui a poussé le chanteur à reprendre sa carrière, lui qui sera à nouveau sur scène pour une tournée à travers la France à partir du 3 octobre prochain.