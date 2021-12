"Un choc" : Kristin Davis furieuse contre les remarques sur son apparence dans And Just Like That...

Carrie, Miranda et Charlotte sont de retour mais sans Samantha, l'interprète de l'hilarante accro au sexe (Kim Cattrall) ayant catégoriquement refusé de revenir dans Sex and the City, elle qui est brouillée avec Sarah Jessica Parker depuis plusieurs années. Le come back du show, intitulé And Just Like That, fait couler beaucoup d'encre...

Interrogée par The Sunday Times Style Magazine, Kristin Davis a notamment réagi aux remarques désobligeantes de quelques téléspectateurs n'ayant pas pu s'empêcher de pointer du doigt qu'elle a changé physiquement. Mais il n'y a pas que l'interprète de la très chic Charlotte York - qui aurait eu recours à un peu de chirurgie esthétique - qui est pointée du doigt puisque ses collègues aussi ont eu droit à leurs critiques sur leurs rides ou leurs cheveux gris. "Tout le monde veut commenter, les pros ou les antis, peu importe, sur nos cheveux, nos visages, ceci ou cela. Le niveau d'intensité était pour moi un choc. Je me sens en colère et je ne veux pas ressentir cela tout le temps alors je ne regarde pas les commentaires, je sais juste qu'ils existent", a confié la star aujourd'hui âgée de 56 ans.

Kristin Davis, heureuse maman de deux enfants, a aussi pointé la responsabilité des réseaux sociaux qui donnent la possibilité à n'importe qui de déverser de la haine gratuitement, sans filtres. "Vous ne savez pas ce qu'ils font, vous ne savez rien d'eux. Ils sont juste la pour lâcher des bombes sur vous. Cela me met en rogne", a-t-elle déclaré.

Mais la star n'a pas manqué non plus de critiquer certains articles parus dans la presse qui mettent aussi en avant les changements physiques, logiques, qu'elle et ses collègues subissent avec le temps qui passe : "Des articles, chaque semaine, qui me décrivaient en forme de poire, ce que je ne prenais pas comme un compliment à l'époque. Cela me procurait un paquet de stress mais je ne pouvais rien y faire. Je ressentais ce qui est devenu un peu la norme aujourd'hui aussi [être constamment critiquée, NDLR]", a-t-elle ajouté.