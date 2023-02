Accident de Pierre Palmade : L'avocat de la famille dévastée donne des nouvelles

Leur vies vont changer à jamais : victimes ce vendredi soir d'une grave collision en voiture, qui aurait été causée par l'humoriste Pierre Palmade (conduisant sous l'emprise de stupéfiants), une famille entière tente désormais de se relever de ce choc effroyable. Pour rappel, dans la voiture percutée se trouvait un homme, qui conduisait, sa soeur enceinte de six mois et demi à ses côtés et son fils de six ans et demi à l'arrière.

Si l'on sait depuis quelques jours désormais que la jeune femme a malheureusement perdu l'enfant qu'elle portait, l'avocat de la famille, invité ce mercredi matin sur BFM TV, a donné plus de précisions sur l'état de santé de ses clients. Il a notamment révélé que "deux personnes sont encore en réanimation, le garçon de 6 ans et le conducteur, son papa", qui a déjà été opéré "sept fois" selon lui.

Il faut dire que le jeune homme a été "broyé entre le volant et le fauteuil", dans un choc d'une "violence abyssale", toujours selon l'avocat. Et devrait encore subir de nombreux passages au bloc, pour tenter de se remettre de ses importantes blessures. Tout comme son fils, d'ailleurs, également dans un état très grave.

Un petit garçon défiguré, la jeune femme "recouvre ses esprits"

"La maman du petit garçon m'expliquait qu'il était défiguré et avait la mâchoire dévastée", a notamment raconté l'avocat, qui a précisé que le garçonnet n'était "pas alimenté de façon normale, mais avec une sonde". Ce mardi, les informations le concernant le décrivaient toujours "branché à des machines", le pronostic vital engagé.