Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian : sortie remarquée en soirée, elle sort le grand jeu

Adriana Karembeu poursuit sa nouvelle vie de femme célibataire. Fin décembre, elle avait en effet annoncé sa rupture avec Aram Ohanian, après huit ans de mariage. Actuellement à Paris, la sculpturale blonde de 51 ans a passé une belle soirée, bien entourée.

Le 9 janvier 2023, Adriana Karembeu a fait une grande annonce sur Instagram. La maman de Nina (4 ans) a révélé qu'elle quittait Marrakech, où elle vivait avec son désormais ex-compagnon. On ne sait pas encore où elle compte refaire sa vie mais, actuellement, elle est à Paris pour des raisons professionnelles. L'ambassadrice de la Croix-Rouge venait pour un tournage "autour des gestes qui sauvent" comme elle l'a précisé en story. Une fois son travail terminé, l'ancien mannequin d'origine slovaque a partagé une vidéo (publiée sur le compte d'une amie) sur laquelle on peut la voir en soirée.

Adriana Karembeu a retrouvé une amie à elle à l'hôtel cinq étoiles Hôtel Costes, situé dans le Ier arrondissement. Pour l'occasion, elle a misé sur une jupe mi-longue de couleur blanche et un t-shirt mettant en avant le groupe de rock AC/DC. On peut la voir défiler devant l'objectif et se mettre une main dans les cheveux avant de s'asseoir. C'est ensuite au téléphone qu'on la retrouve. "@adrianakarembeusklenarikova @hotelcostes #cosy #evening with my #friend #sharing #secrets #women #goodtimes #together #girlpower #lavieestbelle #dîner #filles", est-il écrit en légende de la publication. Une sortie qui lui a, à coup sûr, fait beaucoup de bien.