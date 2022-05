Agnès Buzyn en deuil, l'hommage poignant de Jean Castex

"Elie Buzyn, survivant de la Shoah, est mort lundi matin à l'âge de 93 ans." C'est une Agnès Buzyn endeuillée qui a annoncé la mort de son père Elie Buzyn ce mardi 24 mai 2022 à l'AFP. "Il a fait un malaise hier (dimanche) soir juste après une conférence de témoignages, où il était avec des jeunes pour "passer le relais", une conférence, qui a été très émouvante, très bouleversante, qui l'a beaucoup touché", a ajouté l'ancienne ministre de la Santé.

Elie Buzyn, père d'Agnès Buzyn et ancien rescapé du camp d'Auschwitz

Né le 7 janvier 1929 à Łódź en Pologne, Elie Buzyn était l'un des rescapés du camp d'Auschwitz où il avait été arrêté en 1944 dans le ghetto juif de Łódź où sa famille était parquée. Il n'avait que 15 ans. Il est ensuite arrivé en France en 1956 à l'âge de 27 ans où il a suivi des études de médecine afin de devenir chirurgien orthopédique. La médecine est d'ailleurs une voie qu'a suivie sa fille, Agnès Buzyn, ministre de la Santé de 2017 à 2020.

Elie Buzyn laisse ainsi sa femme Etty Wrobel, psychologue, psychanalyste et écrivaine, ainsi que des petits-enfants : Alexandre Lévy, Lucas Veil et Raphael Veil, les trois enfants d'Agnès Buzyn nés respectivement de ses unions respectives avec le médecin Yves Lévy et l'avocat Pierre-Jean Veil.

L'hommage appuyé de Jean Castex à Elie Buzyn

L'ancien Premier ministre Jean Castex, qui a démissionné le lundi 16 mai 2022, a rendu un hommage appuyé à Elie Buzyn sur Twitter ce mardi 24 mai : "Je m'incline devant la mémoire d'Elie Buzyn. Je me rappelle avec une très vive émotion sa dernière visite à Auschwitz, le 28 janvier dernier, où il avait accepté de nous accompagner et de témoigner. Il nous a fait ressentir l'horreur de l'impensable et communiqué sa force et son courage... Je pense à Elie Buzyn, à sa famille et à toutes les victimes de la Shoah.", a-t-il exprimé dans un communiqué de presse. Le président du Conseil représentatif des institutions juives (Crif), Francis Kalifat, a également la mémoire d'Elie Buzyn sur Twitter : "Immense témoin de la Shoah et infatigable combattant de la mémoire Élie Buzyn, nous a quittés. "Jusqu'au bout, il a porté la parole des victimes de la barbarie nazie", a-t-il souligné.