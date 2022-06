Alexandra (Koh-Lanta) enceinte : +10kg sur la balance en 3 mois, l'avant/après en images !

Elle est la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020 et a participé à l'édition All Stars La Légende l'année suivante. Désormais, Alexandra s'apprête à vivre une toute nouvelle aventure. En effet, elle est enceinte de son troisième enfant ! Déjà maman de deux adorables fillettes prénommées Lana et Fafali, la belle agrandira prochainement la famille avec son compagnon Hugo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à trois mois de grossesse, la future maman affiche déjà de jolies rondeurs.

Vendredi 17 juin 2022, Alexandra se saisit de son compte Instagram afin d'y partager un avant/après. Sur une première photo, elle prend la pose en brassière et short de sport noirs : ventre ultra plat, jambes fuselées et silhouette fit. Un deuxième cliché est publié. Elle porte un soutien-gorge blanc, un short taille haute nude moulant son baby bump déjà bien arrondi ainsi qu'une chemise blanche à imprimés fleuris.

Des photos prises respectivement avant la grossesse puis à trois mois. 10 kilos séparent ces deux clichés. Une prise de poids conséquente pour "un foetus de 7 cm", s'amuse la jeune femme. "Mon ventre a grossi plus vite car c'est ma troisième grossesse, ça fait un moment que je ne ferme plus mes pantalons, je commence la mission vêtements de grossesse pour cet été, poursuit-elle. En plus avec la chaleur c'est chaud !" En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter la belle, divine avec son ventre bien rond.