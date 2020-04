Alizée câline avec sa fille Maggy : douce parenthèse pendant le confinement

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, Alizée et Grégoire Lyonney ont dû se résoudre à fermer les portes de leur studio de danse d'Ajaccio. "Nous sommes malheureusement concernés par les rassemblements interdits de plus de 50 personnes étant donné que nous avons deux salles, donc deux cours en même temps, sans parler des élèves et des parents qui se croisent à l'intercours", avaient-ils annoncé dès le 8 mars dernier sur la page Instagram de leur studio de danse. Le couple avait également été contraint d'annuler un événement important, le Trophée Napoléon de danse sportive qu'il devait organiser.

Après la dernière allocution d'Emmanuel Macron, survenue le 13 avril depuis le palais de l'Élysée, Alizée et Grégoire ont également annoncé le report du gala initialement prévu le 20 juin prochain. Autant de chamboulements qui leur permettent malgré tout de passer tout le temps qu'ils ont avec leur fille et Annily.