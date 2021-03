Amel Bent : Du sexisme dans Les Enfoirés ? La chanteuse tacle l'industrie musicale

Le nouveau spectacle des Enfoirés a été tourné en janvier dernier dans la ville de Lyon, et été diffusé le 5 mars sur TF1. Le concert s'est évidemment tenu sans spectateurs, conformément aux restrictions imposées par le gouvernement dans la lutte face à la pandémie de Covid-19. Amel Bent était tout de même ravie de retrouver ses amis sur scène, et a laissé couler quelques larmes lors du final. Elle a heureusement pu compter sur ses voisins de scène, Christophe Willem et Slimane, pour sécher ses pleurs à l'aide de rires et d'accolades.

Malgré l'interdiction de la tenue de concerts, Amel Bent reste active ! Elle retrouve son siège rouge de coach de The Voice dans la nouvelle saison. La star révélée par l'émission Nouvelle Star a également chanté avec sa petite soeur May dans Duos Mystères, filmée à La Seine Musicale et diffusée le 26 février sur TF1. La sympathique chanteuse peut se réjouir d'être toujours là dans le show business.