Amir sous "traitement médicamenteux" : il raconte sa jeunesse turbulente

Amir est un artiste solaire, qui communique sans cesse sa joie de vivre. En partant plusieurs jours dans le Jura avec Raphaël de Casabianca pour le tournage d'un nouveau numéro de Nos terres inconnues, diffusé le 2 novembre prochain sur France 2, le chanteur de 37 ans a perdu certains de ses repères. Habitué à être sans cesse accroché à son téléphone, il a mal vécu de devoir l'abandonner plusieurs jours. "Dans la vie, je suis rarement confronté à ce vide. Je suis un hyperactif accroché à mon téléphone portable. Je m'en sers comme d'un ordinateur pour avancer sur mes nombreux projets", explique-t-il dans un interview accordée au magazine TV Grandes Chaînes.

Lors de cet entretien, Amir se confie également sur son enfance et le trouble dont il souffrait et qui l'a suivi durant une grande partie de sa scolarité. "J'ai été un 'enfant TDAH'", avoue -t-il, TDAH signifiant trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cette pathologie a eu une incidence sur sa vie scolaire : "A l'école primaire, je terminais avant les autres, et un petit coin avait été installé dans la classe pour 'isoler' avec des livres l'élève turbulent que j'étais."

Une fois devenu un jeune homme, Amir a pu être aidé pour se canaliser et vivre avec ce trouble de l'attention qui le mettait parfois à l'écart. "Plus tard, à l'université, grâce à un professeur en neuropsychiatrie, j'ai eu accès à un traitement médicamenteux, ce qui m'a permis d'arriver à un niveau normal de concentration", explique Amir. Ce traitement n'est à présent plus d'actualité pour celui qui a été révélé dans la saison 3 de The Voice, durant laquelle il était arrivé en finale.

Lors de cet entretien avec TV Grandes Chaînes, celui qui est marié à la belle Lital et qui est l'heureux papa d'un petit Mikhaël âgé de 2 ans évoque à nouveau l'handicap dont il souffre depuis sa naissance : il n'entend pas de l'oreille droite en raison d'une malformation.

L'intégralité de l'interview d'Amir est à retrouver dans le numéro 459 du magazine TV Grandes Chaînes.