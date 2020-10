Anaïs Camizuli : Elle présente sa deuxième soeur, une partie de sa vie cachée

Anaïs Camizuli (32 ans) partage beaucoup avec ses followers mais il y a certaines choses qu'elle gardait encore secrètes, comme le fait d'avoir une deuxième soeur. En effet, si tout le monde a pu faire connaissance par son intermédiaire avec Manon (28 ans), sa soeur cadette qui a eu son premier enfant il y a quelques mois, beaucoup n'étaient certainement pas au fait de l'existence d'une autre demoiselle Camizuli. Et pourtant, l'ex-gagnante de Secret Story est bien l'aînée de trois enfants. La benjamine se prénomme Laura, elle est âgée de 23 ans et elle fait aujourd'hui la fierté de sa grande soeur.

Sur Instagram jeudi 22 octobre 2020, Anaïs a présenté celle qui a choisi de rester dans l'ombre toutes ces années pour annoncer une grande nouvelle. "Il y a cinq ans, tu avais tout juste 18 ans et tu as pris la décision la plus difficile pour toi, partir loin de ta famille et de tes amis pour tes études. Tu avais pour but de devenir Chirurgien Dentiste mais tu avais peur de ne pas réussir, tu avais des crises d'angoisses d'être loin, seule, sans ta famille. Tu t'es battue pendant cinq ans comme une guerrière et aujourd'hui je peux te dire ma petite soeur que tu es la fierté de notre famille. Docteur Camizuli, whaou !!! Je t'aime et encore bravo", a-t-elle inscrit sur une belle photo de Laura, laquelle vient donc tout juste d'être diplômée.

Une nouvelle qui a ravi les internautes, lesquels étaient par ailleurs heureux de découvrir cette troisième soeur jamais ou très rarement évoquée. Ils ont notamment souligné sa beauté en commentaires : "Des canons les soeurs Camizuli, des beautés naturelles sans artifices ça fait du bien", "Waouhhh et une bombe atomique au passage", "Qu'est ce qu'elle est belle", "Elle est aussi jolie que toi, Manon et votre maman", "Elle est magnifique".