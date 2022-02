Angela Merkel n'a pas eu d'enfant mais est devenue une grand-mère gâteau !

Le 8 décembre 2021, la chancelière fédérale d'Allemagne Angela Merkel a passé le flambeau de la gouvernance à Olaf Scholz, après seize années d'exercice. Une personnalité politique majeure de l'histoire contemporaine à laquelle la chaîne Arte consacre un portrait ce 22 février 2022. Dans ce portrait où elle se livre en toute liberté, libérée du poids de sa fonction, elle évalue son héritage à la lumière d'un parcours et d'une carrière politique exceptionnels. Une vie au service de sa nation, pour cette femme de 67 ans qui n'a pas eu d'enfants. Cependant, elle a pu devenir une grand-mère très investie, d'après L'Obs.

Selon le site de l'hebdomadaire L'Obs, Angela Merkel est très attachée aux petits-enfants de son mari, Joachim Sauer : "Professeur de chimie à l'université Humboldt, celui que la presse allemande surnomme "le fantôme de l'opéra" à cause de ses rares apparitions avec son épouse à Bayreuth avait déjà deux fils, Daniel et Adrian. Photographe à Leipzig, ce dernier a deux enfants. Dès qu'elle peut, la chancelière cuisine pour toute la famille dans sa datcha de l'Uckermark." De quoi faire écho à Emmanuel Macron, avec lequel madame Merkel s'entend à merveille, qui n'a pas non plus de progéniture mais est très proche de celle de son épouse Brigitte Macron. Ses petits-enfants appellent d'ailleurs affectueusement le président de la République "Daddy".

Avant ce couple, il y en a eu un autre pour Angela Merkel. C'est en 1977 que l'experte en chimie a épousé le physicien Ulrich Merkel, dont elle gardera le patronyme même après le divorce. Ils s'étaient rencontrés pendant leurs études à Leipzig et s'étaient installés tous deux à Berlin-Est. Elle avait à l'époque 23 ans et le fréquentait depuis trois ans. Une relation qui n'a pas rimé avec grand amour, les noces se sont terminées au bout de cinq années, sans amertume mais sans passion.

Avec son actuel époux Joachim Sauer, Angela Merkel a donc construit une relation aussi solide que sa gouvernance, marquée par la discrétion de son bien-aimé. On sait seulement que le prénom du premier petit-enfant est Kasimir. D'après la presse allemande, le garçonnet appelle la femme politique "mamie" et sa famille visiterait souvent la maison de vacances de Merkel. Avec son agenda libéré - elle échappe notamment à la crise ukrainienne avec Vladimir Poutine -, elle a enfin plus de temps pour profiter des siens.