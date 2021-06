Anggun divine au bras de son mari Christian, Lucas Bravo charmeur au Festival de Monte-Carlo

Cette année, le Festival de Télévision de Monte-Carlo célèbre son 60e anniversaire ! Depuis six décennies, la Principauté de Monaco met en lumière les studios, les chaînes diffusées sur petit écran et les célébrités qui fond vivre cet univers de fictions formidables. Pas étonnant que le gratin se soit réunit, en cette occasion exceptionnelle, autour du prince Albert. Les festivités, qui ont débuté le 18 juin 2021, prendront fin le 22 juin lors de la cérémonie de clôture et sa fameuse distribution de Nymphes d'or. Mais en attendant de connaître le palmarès, on est loin de s'ennuyer entre les quatre murs du Grimaldi Forum !

Les programmes quotidiens sont une nouvelle fois à l'honneur cette année. Les stars des séries Demain nous appartient, Plus belle la vie et Ici tout commence ont brillé de mille feux sur le tapis rouge de l'évènement. Ingrid Chauvin, Fabienne Carat, Léa François se sont succédées dans de sublimes tenues sur le red carpet... mais la prestigieuse moquette n'était pas réservée qu'aux petits groupes. Vedette de la chanson mais aussi de la télévision - elle est jurée dans l'émission Mask Singer depuis 2019 -, Anggun s'était jointe à la foule au bras de son mari, le photographe Christian Kretschmar, qu'elle a épousé en août 2018. Franck Sémonin était, lui aussi, venu accompagné de sa chère et tendre.

Autre moment marquant - et international ! - du festival : la venue d'une partie de la troupe d'Emily in Paris. Darren Star, le légendaire créateur de la série Sex and the city, a assisté à la soirée d'ouverture du Festival de Télévision de Monte-Carlo en compagnie de ses deux nouveaux chouchous : Ashley Park, qui interprète Mindy auprès de Lily Collins, ainsi que Lucas Bravo, le très sexy chef cuisto Gabriel, dont le coeur se déchire entre Emily et Camille sur Netflix. De quoi se rincer un peu l'oeil avant d'attendre la suite des aventures. La date de la sortie de la saison 2 est encore inconnue, mais le tournage a débuté au mois d'avril et n'est pas encore achevé. Patience, patience...