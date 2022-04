Anne-Sophie Lapix face à une grosse bourde : elle doit s'excuser en direct !

Si Anne-Sophie Lapix était persona non grata pour animer le débat de l'entre deux tours, la journaliste star de France 2 était bien aux commandes du premier tour et du second tour des présidentielles, partageant sa mission avec Laurent Delahousse. La présentatrice du journal télévisé de 20h a fait réagir ses invités politiques à la victoire d'Emmanuel Macron, rempilant pour un nouveau mandat en tant que président de la République. Il a en effet battu Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, avec 58,5% des voix. Si l'émission s'est déroulée sans heurts, des erreurs ont été commises, obligeant l'animatrice à présenter ses excuses aux téléspectateurs.

Parmi les personnalités politiques qui ont été reçues sur France 2, se trouvait Manuel Valls, ancien Premier ministre du président socialiste François Hollande. Un bandeau de l'émission de France 2 l'a toutefois présenté comme membre du parti socialiste, alors qu'il réagissait aux propos de son ancienne collègue Ségolène Royal sur le rassemblement raté de la gauche lors de ces élections. "Nous précisons, et nous nous excusons auprès de notre public, je crois que sous le nom de Manuel Valls, il était écrit Parti Socialiste. Donc vous n'êtes plus, depuis un petit moment déjà, au Parti socialiste", a déclaré Anne-Sophie Lapix un peu plus tard, prévenue de l'erreur par son équipe.

Manuel Valls, qui n'en a pas tenu rigueur manifestement à celle qui l'a invitée, a toutefois précisé que cela faisait cinq ans qu'il n'était plus au PS. Il a en effet officiellement apporté son soutien à Emmanuel Macron en 2017 - il l'a réitété en 2022 -, moment où il a quitté le groupe socialiste. En 2018, il a annoncé son retrait de la vie politique française après s'être déclaré candidat aux élections municipales de 2019 à Barcelone, sa ville natale, où il est élu conseiller municipal. L'époux de l'héritière Susana Gallardo Torrededia est devenu ensuite chroniqueur de RMC et BFMTV à la rentrée 2021

C'est un incident du direct et ce n'est pas le seul. En effet, l'épouse d'Arthur Sadoun a aussi fait un petit lapsus alors qu'elle donnait la parole à Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Ecologie les Verts : "On vous redonne l'apérol... La parole." Un moment léger au cours d'une soirée intense !