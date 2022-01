Arnold Schwarzenegger impliqué dans un impressionnant accident de voiture

On ne sait pas ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, les voitures emboîtées les unes dans les autres, ou la présence d'Arnold Schwarzenegger, nouvellement divorcé de la compagneMaria Shriver, sur les lieux. Une victime impliquée dans l'accident raconte cette journée insolite.

Il était 16h35 quand le SUV de luxe Arnold Schwarzenegger s'est retrouvé en équilibre sur le capot d'une voiture, en Californie, non loin du lieu de résidence de l'ancien acteur adepte du culturisme, qui avait subi une lourde opération au coeur en 2020. Habiba Muminova était l'une des conductrices qui était proche du SUV de Schwarzie dans l'accident de vendredi dernier. Elle a affirmé avoir "halluciné" quand ce dernier est sorti de sa voiture.

Habiba a confié qu'Arnold était un de ses acteurs préférés, et pendant qu'elle déclarait "que dieu le bénisse", elle a également noté que ce n'étaient pas les circonstances idéales pour le rencontrer pour la première fois. La témoin de la scène a déclaré qu'elle était en train de faire son travail en emmenant ses patients à un rendez-vous médical quand elle s'est soudainement retrouvée impliquée en plein accident avec l'ancien gouverneur de Californie.

L'acteur de 74 ans est rentré en collision avec une Prius rouge, avant que son pneu arrière ne rentre en contact avec la voiture d'Habiba, provoquant une secousse impressionnante selon la jeune femme qui lui a donné l'impression de "briser sa colonne vertébrale". L'acteur et papa de 5 enfants est sorti complètement indemne du carambolage. La jeune femme, bloquée par la voiture de l'acteur, est sortie de la voiture par la portière passager. Là où des passants l'attendaient pour la conseiller de partir à l'hôpital. Elle a confié ne pas s'y être rendue et mais avoir l'intention de consulter un médecin. Elle ressentirait depuis des douleurs au dos, à l'épaule et au côté gauche. La jeune femme, qui utilisait sa voiture comme outils de travail est préoccupée pour la suite. Mais rencontré une star, a visiblement un prix !