Ayem Nour trop retouchée ? Elle dévoile ses (vrais) clichés avant Photoshop

Fière de son corps, Ayem Nour a posté plusieurs clichés d'un shooting en bikini le 12 juin 2020. Très sensuelle, l'ancienne animatrice du Mad'Mag se dévoile sexy et surtout, délestée de nombreux kilos. Rayonnante, la maman d'Ayvin s'affiche avec un corps parfait et une poitrine opulente sur différents clichés signés @mandyg.photographer. En légende, la nouvelle chroniqueuse de TPMP écrit : "Nous avons tous une face cachée...Tout le monde montre ce qu'il veut bien montrer... Le plus important, c'est de ne pas se mentir à soi-même..."

Cela s'appelle juste être un bon photographe

Si certains sont conquis par le charme d'Ayem, d'autres critiquent l'ancienne candidate de télé-réalité et l'accusent d'abuser de Photoshop pour retoucher ses photos. "Photo photoshoppée au max ! Incroyable, pourquoi elle ne montre pas la vérité", "Je suis choquée, elle n'a rien à voir dans ses stories Instagram... Pourquoi elle ne montre pas son vrai corps au lieu de faire ça..." s'offusquent quelques internautes.

Qu'à cela ne tienne pour l'ex compagne de Vincent Miclet qui n'a pas attendu pour répondre à ses haters. En story Instagram, Ayem tient à rétablir la vérité. "Petite explication. Petit cours de photo aujourd'hui parce que j'ai vu de nombreuses personnes qui créent carrément des Instagram pour faire des photomontages de moi en disant : "Regarde comment elle est dans la vraie vie et regarde en photo." La photographe montre ensuite à l'écran la photographie avant et après retouches (qui ne semblent finalement pas si différentes). "Cela s'appelle juste être un bon photographe" déclare Mandy, provoquant ainsi le rire d'Ayem. Un recadrage en règle, au sens propre comme au figuré.