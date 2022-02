Beatrice d'York réapparaît : la princesse dévoile un look français qu'on lui piquerait volontiers

Une princesse était de sortie mardi soir ! Le 8 février 2022 à Londres, Beatrice d'York a pris part à la séance de dédicace du livre The Fendi Set par le photographe Nikolaï Von Bismarck. Elle a ainsi pu croiser d'autres célébrités, à commencer par la compagne de l'artiste, qui n'est autre que Kate Moss. La fille du top, Lila Grace (19 ans, elle aussi mannequin, était également de la partie.

Adepte des marques françaises, la princesse Beatrice a dévoilé une nouvelle robe Sandro mardi soir. Il s'agit d'un modèle bleu marine et blanc bordé de volants, qu'elle a complété d'un manteau bleu, d'une paire de cuissardes noires en daim et d'une pochette façon croco. Malheureusement, pour celles qui auraient été tentées de copier sa robe, ce modèle n'est plus disponible à la vente...

Pour cette sortie solo, la Britannique de 33 ans a donc laissé sa petite Sienna (4 mois) à la maison. Peut-être le nourrisson a-t-il passé la soirée avec son papa, Edoardo Mapelli Mozzi, et son demi-frère Christopher "Wolfie" ? D'une première relation avec l'architecte américaine Dara Huang - qui s'est terminée en 2018 - le promoteur immobilier a déjà un fils de 5 ans. Après deux ans de romance, Edoardo Mapelli Mozzi et Beatrice d'York se sont mariés à Windsor à l'été 2020, lors d'une cérémonie improvisée entre deux confinements, en présence de la reine Elizabeth et du prince Philip.

En septembre 2021, la princesse a donné naissance à son premier enfant : une petite fille prénommée Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, en hommage à la reine et à Sarah Ferguson, la mère de Beatrice. Un heureux événement quelque peu éclipsé par les démêlés judiciaires du prince Andrew, accusé d'agressions sexuelles sur mineur aux Etats-Unis. Une affaire que ses filles, Beatrice et Eugenie, se gardent bien de commenter publiquement. En revanche, leur mère Sarah Ferguson n'a pas hésité à prendre la défense de son ex-mari, dont elle est restée proche, lors d'un passage à la télévision française en novembre dernier.