Benjamin Biolay triomphe face à Cécile de Ménibus au Festival de Ramatuelle

Que le spectacle continue ! Cette année encore, le Festival de Ramatuelle prend place au Théâtre de Verdure, pour le plaisir des petits comme des grands. Du 27 juillet au 11 août 2021, les artistes défilent sur les planches de la scène installée en Provence-Alpes-Côte-D'azur. Et c'est en musique que les aventures se sont poursuivies, le mardi 3 août, puisque Benjamin Biolay a pu retrouver son public et finalement présenter, comme il se doit, les dix-huit titres de son dernier album intitulé Grand Prix.

Quelle aubaine de pouvoir y assister ! Pandémie de Covid-19 oblige, les règles sont un peu spéciales pour cette nouvelle édition et un pass sanitaire est obligatoire - à moins de présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique, ou encore de se faire tester à l'entrée. Après Philippe Katerine, soutenu par sa chère et tendre Julie Depardieu, c'est donc l'ex de Chiara Mastroianni qui a donné de la voix pour faire cesser la morosité ambiante. Pour assister à ce show de qualité, Laurent Dassault, Alain Weill,Cécile de Ménibus, Thierry Chassagne et sa femme Rose-Hélène, Fiona Gélin, Richard Bauduin, Laurence Patrice, Paul-François Vranken, Laurence Piquet et son mari Norbert Balit avaient fait le déplacement.

Bien sûr, Jacqueline Franjou, la présidente du Festival de Ramatuelle, et Michel Boujenah, le directeur artistique de l'évènement, ont eu droit à une petite photo souvenir de cette soirée inoubliable. Quelle aventure, pour Benjamin Biolay, qui a longtemps craint de ne plus jamais retrouver la scène - malgré une jolie récompense aux dernières Victoires de la musique. "Tout le monde se fiche de savoir que notre métier est en train de crever, regrettait-il dans les colonnes de L'Obs en pleine pandémie. Si le public savait dans quelle détresse se trouvent les techniciens, il comprendrait qu'il n'y a rien d'indécent à réclamer du soutien. On nous prend pour des millionnaires, c'est loin d'être le cas. Ça devient compliqué, de vivre de la musique." L'album Grand Prix est sorti le 26 juin 2020. La tournée qui devait accompagner cet opus suit son cours, un an plus tard...