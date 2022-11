Benjamin Castaldi reçoit une mauvaise nouvelle en direct, il est obligé de quitter le plateau de TPMP

Mercredi soir, Cyril Hanouna était de retour à l'antenne sur C8. Il a en effet récupéré sa place d'animateur dans Touche pas à mon poste après avoir déserté le plateau la veille pour pouvoir regarder le match avec son fils Lino. C'est donc à Benjamin Castaldi qu'il avait fait confiance pour le remplacer. Lors de ce nouveau numéro, Cyril Hanouna a eu l'occasion de parler de différents sujets, le voyage en Guadeloupe des candidates à Miss France ou la Star Academy. Les éliminés aux portes de la finale Tiana et Chris étaient d'ailleurs invités à faire le bilan de leur aventure. Mais l'émission a été marquée par une autre séquence improbable...

En pleine discussion, Cyril Hanouna s'est adressé à Benjamin Castaldi. "Vous êtes venu comment aujourd'hui ? En scooter ?", lui a-t-il demandé de nul part. Après que le chroniqueur lui a répondu positivement, Baba a annoncé une bien mauvaise nouvelle : "Il y a un camion qui vient de rentrer dedans." Adepte de blagues, Cyril Hanouna n'a alors pas tout de suite convaincu. Et pourtant, c'était bien la vérité. Benjamin Castaldi est allé vérifier par lui-même et s'est donc absenté quelques minutes du plateau. Lorsqu'il est revenu, il ramenait avec lui un morceau de pare-chocs de son scooter. "Voilà ce qu'il reste de mon scooter. Il me dit 'j'ai pas vu le scooter'", a-t-il rapporté en parlant du conducteur en tort.

Ma vie est une tartine de merde

Malheureusement, pris de court et pressé de revenir dans l'émission, Benjamin Castaldi n'a pas pensé à réaliser de constat. Il a même omis de récupérer les coordonnées du camionneur. "De toute façon, ma vie est une tartine de merde, j'en mange tous les jours", a-t-il analysé avec humour mais tout de même bien frustré par la situation. Face aux commentaires des autres chroniqueurs qui ne comprenaient pas pourquoi il n'avait pas pris le temps de régler cette affaire comme il le fallait, le papa de quatre enfants (Julien, Simon, Enzo et Gabriel) a fini par lâcher : "Bon ça suffit, faites votre émission là !".