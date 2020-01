Benoît Paire s'emporte (encore) et insulte un spectateur en plein match

Par le passé, son manque de patience lui a déjà joué des tours. Lors du tournoi de Washington en août 2018, l'ex de Shy'm avait cassé trois raquettes, se défoulant également sur un banc. Il était alors sorti du terrain sous les huées du public. Un geste sanctionné par l'organisation du tournoi, qui l'avait condamné à une amende de 16 500 dollars.

Alors, comment expliquer un tel comportement ? "On se connaît depuis l'âge de 7 ans et il n'a jamais aimé perdre. La frustration peut le rattraper et c'est souvent la fatigue qui lui fait péter les plombs", avait confié son ami Jean-Charles Diamé au Parisien, en septembre 2018.