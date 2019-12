Beyoncé : Comment ses fausses couches ont changé sa vie

L'édition américaine du magazine ELLE frappe fort pour son numéro de janvier 2020 : Beyoncé est en couverture du premier numéro de la décennie. Pas de journaliste, mais des fans réunis pour poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres. La mégastar s'est prêtée au jeu, elle si réservée et discrète habituellement, et a répondu à toutes les questions, même les plus intimes.

Elle a particulièrement évoqué ses fausses couches qui ont changé sa perception de la vie. "J'ai commencé à chercher un sens plus profond à la vie quand elle m'a donné des leçons dont je ne savais pas que j'avais besoin. Le succès a un goût différent pour moi désormais, confie-t-elle. J'ai appris que la souffrance et la perte sont en fait des cadeaux. Faire des fausses couches m'a appris qu'il fallait que je sois une mère pour moi-même avant de l'être pour quelqu'un d'autre." Et de continuer, en parlant de la naissance de sa première fille Ivy Blue : "Et puis j'ai eu Blue, et la recherche d'un but a été plus profonde. Je suis morte et je suis née à nouveau dans cette relation, et ma recherche d'identité est devenue plus forte. C'est difficile pour moi de revenir en arrière. Être 'numéro un' n'était plus ma priorité. Ma véritable victoire est de créer de l'art et de laisser une empreinte qui me survivra. C'est gratifiant."

Beyoncé, qui est également maman des jumeaux Rami et Sir, est aussi revenue longuement sur la maternité et l'équilibre fragile, quand on est une femme, entre vie privée et vie professionnelle. "Je crois que le plus stressant, c'est d'avoir un équilibre entre le travail et ma vie privée. M'assurer d'être présente pour mes enfants – déposer Blue à l'école, emmener Rami et Sir à leurs activités, prendre du temps pour des soirées en tête à tête avec mon mari, être à la maison à temps pour dîner avec ma famille –, le tout en dirigeant une entreprise, ça peut être un challenge. Jongler entre tous ces rôles peut être stressant, mais c'est la vie des mères qui travaillent."

La maternité obsédant les journalistes, Beyoncé a d'ailleurs décidé qu'elle ne répondrait plus vraiment quand on lui demande si elle prévoyait d'avoir d'autres enfants. Enfin, elle réserve plutôt une réponse corsée aux curieux : "Lâchez-moi les ovaires !"

Hier soir, la chanteuse a posté un teaser de la nouvelle collection de sa marque Ivy Park qui sortira le 18 janvier 2020. On la voit de dos, en body et toute en courbes, et elle a embrasé la Toile ! "Si on m'avait dit, il y a quinze ans, que mon corps passerait par autant de changements et que je me sentirais plus femme et confiante avec des rondeurs, je ne l'aurais pas cru, dit-elle justement à ELLE concernant l'acceptation de son corps. Mais les enfants et la maturité m'ont appris à m'apprécier au-delà de l'apparence physique (...). Ne rien en avoir à foutre est libérateur. Savoir que la beauté ne se voit pas aussi."

À n'en pas douter, Beyoncé a atteint l'âge de raison et elle se concentre aujourd'hui pour être la femme et la mère qu'elle a toujours rêvé d'être.