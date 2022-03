Bill Gates infidèle : sa femme Melinda balance, "je n'avais plus confiance"

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en mai dernier : après plus de 30 ans de mariage, Bill et Melinda Gates ont décidé de se séparer. Prononcé trois mois plus tard, leur divorce marquait la fin d'un couple de philanthropes, qui a longtemps profité de sa fortune pour offrir aux autres. Plutôt discrète dans les médias depuis la rupture, Melinda a enfin décidé d'aborder le sujet pour CBS Morning.

Avec la classe qui l'a toujours caractérisée, la femme d'affaires a décidé de parler de la fin de leur mariage. "Il n'y a pas eu un moment ou une chose en particulier qui se soit produite. On est juste arrivés à un point où nous en avons eu assez, j'ai réalisé que ce n'était pas sain et que je n'avais plus confiance en ce que nous avions", a-t-elle expliqué, fataliste.

La liaison que son mari avait eue en 2000 avec une collaboratrice de chez Microsoft a-t-elle joué dans leur divorce ? Pas selon Melinda qui "croit en le pardon" et qui pense avoir "travaillé là-dessus". Pour rappel, des rumeurs avaient expliqué que c'était à la suite de cette "relation inappropriée" que Bill Gates avait quitté l'entreprise qu'il avait lui-même créé. Une rumeur démentie par les deux époux.

En revanche, d'autres voix avaient expliqué que Melinda Gates avait voulu se séparer de son mari à la suite des accusations qui ont touché Jeffrey Epstein. En effet, le milliardaire, accusé d'avoir organisé un trafic mondial de prostitution de mineures au profit des plus puissants, était un ami de Bill Gates et avait même investi dans ses actions.

Depuis le suicide de Jeffrey Epstein, Bill Gates a tenté au maximum de garder cette histoire sous silence. En tout cas les deux ex-époux, qui ont trois enfants ensemble (Jennifer, 26 ans et fraîchement mariée, Rory, 23 ans et Phoebe, 20 ans) se sont séparés leurs différentes demeures dont celle du lac Washington, dans les environs de Seattle, qui vaut près de 131 millions de dollars mais continuent de travailler ensemble pour le moment dans leur fondation.

Ces deux dernières années, il ne faisait pas bon être l'une des plus grosses fortunes du monde : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, s'est séparé de sa femme Mackenzie après une infidélité alors qu'ils étaient mariés depuis 25 ans. Fin 2021, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui a annoncé sa séparation avec Grimes, la chanteuse mère de son dernier fils.