Billie Eilish : Rupture avec Matthew Tyler Vorce, les fans se déchaînent !

C'en est fini de leur couple ! Matthew Tyler Vorce a révélé que sa relation avec Billie Eilish était terminée ! Tandis que des rumeurs évoquaient une affaire d'adultère, le comédien de 30 ans a calmé le jeu et réfuté toutes les accusations. Une mise au point qui n'a pas suffit pour les fans de la chanteuse, qui continuent de menacer et d'insulter Matthew.

"Personne n'a trompé qui que ce soit. Les relations se terminent. C'est aussi simple que ça. Créer des rumeurs et mentir sur internet est dangereux" a posté le, désormais, ex de Billie Eilish ce mardi sur Instagram, pour répondre aux insultes des fans. Mais la nouvelle n'a pas calmé les ardeurs des fans de la chanteuse de Bad Guy qui se sont rués sur leur réseaux pour insulter le jeune homme. Devant le déferlement de haine, Matthew n'a pas pu rester sans réaction et a surenchéri. "Le fait que des milliers de personnes prennent le temps dans leur journée pour écrire les choses les plus haineuses sur quelqu'un qu'elles ne rencontreront jamais dans leur vie est la chose la plus lâche que vous puissiez faire. Vivez votre propre vie" a-t-il publié, désespéré devant la bêtise de certains internautes.

Matthew est connu du public pour de nombreuses apparitions dans des films d'horreurs ou dans des courts-métrages. Sa relation avec la belle chanteuse avait été révélée à Santa Barbara là où les deux tourtereaux avaient été vus sur la terrasse d'un café. A cette période Billie venait de rompre avec Brandon Adams, une décision qu'elle n'avait absolument pas regretté car le couple était confronté à de lourds problèmes, comme elle l'a révélé plus tard. "Je n'étais pas heureuse. Je ne voulais pas les mêmes choses que lui et je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense qu'on devrait être dans une relation où les choses qui t'intéressent n'ont aucune importance pour la personne qu'on aime. Il y avait juste un manque d'effort" déclarait-elle dans le documentaire Billie Eilish : The World's a little blurry. On souhaite désormais à la chanteuse de trouver chaussure à son pied !