Booba mécontent du boycott russe par Puma... il fait des menaces !

Un message aussi énigmatique que mystérieux sur les intentions réelles du rappeur, qui pousse ici à l'extrême le concept de neutralité politique. Il s'était déjà écharpé de la même manière avec le très décrié philosophe et écrivain - sous le coup d'affaires judiciaires - Tariq Ramadan en 2014 au sujet du conflit entre israéliens et palestiniens. Il avait alors invectivé sur Instagram : "Tous ceux qui croient aider la Palestine avec des posts Instagram, Facebook, etc., vous faites vraiment pitié, bande d'hypocrites. Pas d'politique ici. Si vous voulez aider, allez sur le terrain, bande de truffes, ou sinon fermez-la à jamais !"

Derrière cette apparente neutralité, l'interprète du titre Scarface semble néanmoins très complaisant avec la politique du dirigeant russe Vladimir Poutine de plus en plus qualifié de dictateur par le monde politique. Aussi dans la foulée il a publié une vidéo du candidat d'extrême-droite François Asselineau critiquant, sur le plateau d'On n'est pas couché devant Léa Salamé, l'organisation de l'OTAN. "C'était il y a 7 ans, François Asselineau faisait une synthèse imparable sur les conséquences d'appartenir à l'OTAN. Et les faits démontrent qu'il avait raison. Un allié qui n'envoie aucun soldat sur le terrain mais envoie des hashtags de soutien c'est presque un ennemi. Soit t'aides le bougre soit tu l'aides pas et tu te tais. À l'heure qu'il est Zelensky [le président ukrainien, NDLR] peut déposer plainte pour 'non assistance à personne en danger'" a-t-il ajouté en commentaire en plus du hashtag "Otan en emporte le vent."