Brigitte et Emmanuel Macron tendrement enlacés, une belle photo inédite

Le statut de photographe officielle de président de République offre le privilège de pouvoir capturer des moments exceptionnels, parfois privés.

Aux côtés de Brigitte et Emmanuel Macron au fort de Brégançon – qui sont en vacances dans le Var depuis la fin du mois de juillet –, Soazig de la Moissonnière était aux premières loges pour assister à leur bain de foule le 17 août 2019 à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas, lors du débarquement de Provence. Très élégante dans une robe blanche signée Louis Vuitton, à manches courtes et agrémentée de fermetures éclair, Brigitte Macron est apparue blessée, le bras droit en écharpe. La première dame a été victime d'une chute lors d'une sortie en bateau. Malgré cet accessoire inattendu qui n'a pas manqué d'attirer les regards, l'ancienne professeur de lettres et de théâtre – qui reprendra très prochainement du service – a ravi la population de Bormes-les-Mimosas, locaux et vacanciers. Idem pour Emmanuel Macron qui s'est montré disponible durant une heure et demie, partageant poignées de mains et selfies.

Lors de cette sortie riche en échanges, marquée avant tout par un devoir de mémoire envers ceux qui ont défendu la France lors de la Seconde guerre mondiale, Brigitte et Emmanuel Macron se sont montrés complices et tendres. Soazig de la Moissonnière a immortalisé le président de la République enlaçant son épouse, un cliché artistique et en noir et blanc qui ne montre volontairement pas de visages. L'angle proposé se focalise sur les mains d'Emmanuel Macron et le buste de la première dame, reconnaissable à sa robe blanche, mais aussi aux lanières de son écharpe d'immobilisation. "Bain de foule, Bormes-les-Mimosas – @emmanuelmacron & #BrigitteMacron", commente sobrement l'artiste.