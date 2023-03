Brigitte Macron dévoile sa nouvelle coiffure : la première dame ose un look sensationnel pour la reine de Norvège !

On était à un cheveu de ne pas la reconnaître ! Depuis qu'elle réside à l'Elysée, et qu'elle est devenue une figure publique en même temps que son époux est devenu président de la République, Brigitte Macron est fidèle à ses habitudes capillaires. Cheveux blonds cendrés et méchés, soigneusement coupés en carré long avec une frange signature... voilà le look que l'ancienne professeure de littérature adopte à la moindre de ses sorties. Femme de goût, véritable icône de mode scrutée dans le monde entier, la première dame de France a toutefois décidé de s'offrir un petit rafraîchissement à l'occasion de la visite de la reine Sonja de Norvège.

Brigitte Macron aurait dû échanger les politesses avec le roi Charles III et la reine consort Camilla... mais ces derniers ont annulé leur venue en nos frontières à la dernière minute en raison des mouvements de grèves qui contestent la réforme des retraites. Les voilà déjà en Allemagne. En France, en revanche, un très bel accueil a été réservé à Sonja de Norvège, qui a eu l'occasion de retrouver l'épouse d'Emmanuel Macron le mercredi 29 mars 2023 au musée d'Art moderne, situé dans le 16e arrondissement de Paris. La souveraine scandinave avait donné rendez-vous a Brigitte Macron en ce haut lieu de culture pour qu'elles découvrent ensemble la rétrospective consacrée à l'artiste norvégienne Anna-Eva Bergman.