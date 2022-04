Bruce Willis victime d'aphasie : Une tendre photo de lui dévoilée par sa fille Rumer, nostalgique

Pour rappel, le 30 mars, Rumer, ses soeurs Scout et Tallulah, leur mère Demi Moore et Emma, leur belle-mère, avaient publié un message commun (également signé des dernières filles de l'acteur, Maybel et Evelyn), expliquant qu'à 67 ans, trop handicapé par sa maladie, il ne pourrait désormais plus incarner de rôles au cinéma.

"C'est un moment très difficile pour notre famille et nous apprécions tout particulièrement vote amour continu, votre compassion et votre aide. Nous allons traverser cela comme une famille unie mais nous voulions l'annoncer à ses fans car nous savons à quel point il compte pour vous, tout comme vous comptez pour lui", avaient-elles écrit dans ce post émouvant, accompagné d'une photo de l'acteur.

Aucune d'entre elles n'a depuis donné plus de précision sur les causes de l'aphasie dont il est atteint (une maladie qui attaque les fonctions cognitives et empêche le malade de s'exprimer correctement), ni sur la gravité de son cas. Cependant, depuis l'annonce de la nouvelle, Rumer Willis publie régulièrement des photos d'elle enfant avec son père et ses soeurs.

Il y a environ une semaine, elle avait notamment partagé avec ses abonnés un cliché de l'acteur avec ses trois ainées, en train de faire des grimaces. Une publication aimée et commentée par Emma Heming, qui partage la vie de Bruce Willis depuis 2008. "L'une des meilleures que je connaisse", a-t-elle écrit, émue.