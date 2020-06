Cara Delevingne : Un triangle amoureux avec Amber Heard et Elon Musk ?

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, Megan Fox et Brian Austin Green... Les divorces de stars fascinent. Celui de Johnny Depp et Amber Heard a été suivi avec une grande attention. Le héros de la saga Pirates des Caraïbes a poursuivi son ex-épouse pour diffamation et la soupçonne d'avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec Cara Delevingne et Elon Musk...

L'info est signée Daily Mail ! Le tabloïd britannique révèle que Cara Delevingne se retrouve au coeur du conflit entre Johnny Depp et Amber Heard. Johnny Depp soupçonne le top model d'avoir pris part à une relation à trois avec Amber Heard et l'ex-compagnon de cette dernière, le milliardaire Elon Musk (désormais en couple avec la chanteuse Grimes et récent papa d'un petit garçon).

Amber Heard, Cara Delevingne et Elon Musk auraient été surpris dans une résidence appartenant à Johnny Depp en 2016, peu après sa séparation avec Amber Heard. Cara pourrait désormais faire l'objet d'une injonction à comparaître au tribunal pour témoigner.

Johnny Depp a déjà demandé à ce qu'Elon Musk et James Franco, deux amis d'Amber Heard, remettent les contenus de leurs conversations avec l'actrice à la justice. Ces dernières pourraient contenir des informations et des preuves.