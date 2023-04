Carla Bruni : Giulia, adorable "poupée" aux cheveux longs interminables, prise en flagrant délit de câlin

La petite dernière de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se porte comme un charme. Du haut de ses 11 ans, Giulia Sarkozy a bien grandi et continue de surprendre ses parents et les fans du couple. Ce mercredi 5 avril, la chanteuse de 55 ans a capturé un instant d'amour entre la petite fille et le chien et le chat de la famille. Si les bouilles des animaux sont bien visibles, le visage de Giulia est bien évidemment caché. De dos, on la découvre serrant fort dans ses bras les deux bêtes à poils, traduisant toute la tendresse des matins chez les Bruni-Sarkozy.

Sur ces deux moments câlins, Giulia arbore une chevelure blonde interminable, assemblée en queue de cheval qui lui descend jusqu'à la moitié du dos. Les internautes n'en sont pas revenus : "Petite poupée tellement craquante", "Quelle belle princesse Giulia", "Blonde ! Un petit soleil", "Comme sa maman, gracieuse", "Gardez-lui les cheveux longs, c'est beau", "Giulia doit être magnifique et quelle belle chevelure", "Des cheveux splendides", "Quelle merveille."