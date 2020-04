Carla Moreau confinée et apeurée : son message angoissant

Exilés en Angleterre avec le cambriolage de leur maison, Carla Moreau et Kevin Guedj avaient jusqu'à présent retrouvé un bel équilibre. Avec leur fille Ruby, ils profitaient de leur nouvelle vie et semblaient s'y faire. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée puisque l'épidémie de coronavirus est survenue, provoquant une sacrée pagaille un peu partout dans le monde. La petite famille a alors rejoint Marseille pour se rapprocher de ses proches et se confiner au mieux. Un soulagement pour Carla Moreau qui reste tout de même en proie aux doutes.

Nostalgique des temps heureux, la jolie blonde a partagé une photo d'elle prise lors de ses dernières vacances dimanche 5 avril 2020. L'occasion de faire part de ses nombreuses angoisses. "Tellement hâte de pouvoir à nouveau voyager, retrouver une vie normale... Mais dans ma tête, tellement de questions se posent. Est-ce que tout redeviendra comme avant ? Est-ce que la vie sera la même où on l'a laissée ? Ou serons-nous encore privés de tous ces plaisirs : aller manger au restaurant, aller au cinéma, retrouver nos amis... Faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux à ma fille...", a-t-elle inscrit, visiblement tourmentée. Carla Moreau conclut toutefois avec l'espoir que "tout redeviendra comme avant" prochainement avant de recueillir les impressions de ses milliers d'abonnés.

La jeune femme de 23 ans est d'autant plus attristée par la situation qu'elle envisage d'ores et déjà de reporter son mariage avec Kevin s'il n'y a aucune amélioration après l'été. "Je n'ai pas envie de faire mon mariage dans l'angoisse. (...) J'espère que d'ici cet été, ce sera un mauvais souvenir et qu'on pourra faire largement notre mariage, et l'anniversaire de ma fille aussi", confiait-elle sur Snapchat le 2 avril dernier.