Catherine Deneuve: Son petit-fils Igor écroué dans une affaire de fausse monnaie

Catherine Deneuve se remet à peine de ses soucis de santé. Victime d'un accident ischémique transitoire (AIT) en novembre dernier, la comédienne a repris du poil de la bête. Elle a même pu retrouver ses amours cinéphiles en se rendant à nouveau sur les plateaux de tournage. Mais voilà qu'elle va trembler pour sa famille. Le mercredi 15 juillet 2020, son petit-fils Igor Divetain-Vadim a été interpellé en Charente-Maritime, puis écroué. Selon les informations de l'AFP, il ferait partie d'un "vaste réseau de fausse monnaie lié à l'organisation mafieuse italienne Camorra". Ce même jour, l'équipe a été démantelée et quarante-quatre personnes ont été arrêtées en France, en Italie et en Belgique.

Quand on parle de fausse monnaie, on parle tout de même de 8 millions d'euros saisis lors de l'opération baptisée Nerone, coordonnée par l'agence européenne de police Europol. Il s'agissait majoritairement de billets de cinquante euros reproduits avec une grande sophistication. "Depuis quelques années, 90% de la fausse monnaie de qualité provient de l'Italie, explique le commissaire Éric Bertand de l'Office central pour la répression du faux monnayage. La Camorra a une sorte de patente sur ce marché." La fabrication d'un de ces faux billets ne coûte que 20 ou 30 centimes et chacun est revendu à 7 euros l'unité. On vous laisse calculer la marge...

Qui est Igor Divetain, le petit-fils de Catherine Deneuve ?

Selon le parquet et la police de Benevento, près de Naples, cette enquête a démarré en octobre 2017. En janvier 2018, les investigations ont été confiées à une unité spécialisée. Difficile de savoir ce que l'avenir réserve à Igor Divetain-Vadim. Le jeune homme de 32 ans est le fils d'Hortense Divetain et de Christian Vadim, lui-même fils de Catherine Deneuve et de Roger Vadim. Igor fait sans doute partie d'une grande famille du cinéma français, mais rien ne dit qu'il parviendra à s'en sortir La Tête haute...

Igor Divetain-Vadim reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.