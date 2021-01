Céline Dion fait un câlin aux arbres, sa surprenante photo...

Loin du bling bling de Las Vegas, devenu son lieu de vie depuis des années, la chanteuse Céline Dion revient aux sources, sur ses terres natales du Québec. La star y a posé ses valises après avoir été contrainte de mettre en pause son Courage World Tour. Avec ses enfants, elle prend du bon temps, profitant notamment de la neige. Ce qu'elle a d'ailleurs prouvé sur Instagram...

Mercredi 6 janvier 2021, c'est sur son compte suivi par 4,6 millions d'abonnés que Céline Dion a donné de ses nouvelles. La star, aujourd'hui âgée de 52 ans, a pris la pose dans la neige faisant un câlin à des sapins. Une communion avec la nature assez amusante et surprenante accompagnée d'un beau message adressé à ses fans pour la nouvelle année. En légende, l'interprète de My Heart Will Go On écrit : "Une nouvelle année inspire un nouvel espoir. Comme nous sommes tous confrontés à des jours incroyablement difficiles à venir, prenons bien soin de nous, soyons bienveillants les uns envers les autres et rappelons-nous que les jours plus lumineux et plus heureux seront bientôt là. Que 2021 nous apporte des moments de douceur, de paix et de positivité. - Céline xx..."