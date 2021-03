Céline Dion "privilégiée" : la chanteuse bientôt honorée d'un prestigieux prix...

Céline Dion est une des très rares divas ayant réussi à traverser les époques en gardant une grande popularité à travers le monde. Mieux encore, depuis la mort de son mari René Angélil, elle a repris en solo la barre de sa carrière et s'offre une nouvelle image qui fait sensation. La star va prochainement être honorée.

L'interprète du tube My Heart Will Go On va recevoir un doctorat honorifique de l'école de musique réputée Berklee à Boston, aux Etats-Unis. "Celine Dion, Donald Harrison, Chad Hugo et Pharrell Williams des Neptunes recevront un Doctorat honorifique en musique, alors que Chita Rivera et André Watts en recevront un en arts de la part du conservatoire", a fait savoir l'établissement fondé en 1945 et dont le coût annuel moyen pour un étudiant se monte à la coquette somme de 67 000 dollars... Parmi les illustres élèves de cette école privée on compte notamment Phil Collins, Alexandre Desplat ou encore Quincy Jones. Même Lucien, le fils de Serge Gainsbourg, y a étudié.

Fière, Céline Dion a réagi ce prix - elle en avait reçu un similaire de l'Université de Laval en 2008 - sur les réseaux sociaux. "Je suis honorée et humble à l'idée de recevoir ce doctorat honorifique du très estimé Berklee College. Je me sens privilégiée d'être prise en considération dans le même groupe que les incroyables et talentueux artistes qui ont reçu cette distinction au fil des années", a-t-elle écrit. Une cérémonie, virtuelle pour cause de pandémie de coronavirus, se tiendra samedi 8 mai sur la chaine Youtube de Berklee. Plusieurs étudiants rendront hommage aux lauréats en reprenant leurs plus grands tubes.

Céline Dion, qui a regagné Las Vegas - où une résidence permanente l'attend de nouveau dès 2022 - après plusieurs mois avec ses jumeaux Nelson et Eddy au Canada, pourrait aussi avoir de nouveaux prix. En effet, la chanteuse est en compétition aux Juno Awards 2021, dans son pays natal, dans les catégories : Album de l'année pour Courage, Artiste de l'année et Album contemporain.

Les fans de Céline Dion se réjouissent pour elle de ces bonnes nouvelles mais attendent surtout une chose : pouvoir aller l'applaudir lors du Courage World Tour qui a été reporté.