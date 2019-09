Céline Dion, taquinée sur ses chaussures, rembarre (gentiment) un journaliste

Le 18 septembre 2019, Céline Dion frappait un grand coup en sortant trois chansons (Imperfections, Lying Down et Courage), issues de son prochain disque en anglais attendu le 15 novembre alors que, le soir même, elle donnait le top départ de sa tournée mondiale. Une double actualité sur laquelle elle s'est livrée à la presse, notamment à Radio-Canada.

Interrogée par le journaliste Louis-Philippe Ouimet, Céline Dion a été questionnée sur sa chanson Imperfections et elle devait dire ses défauts. "Je ne vous dirai pas mes défauts. Vous les connaissez pas encore ?", a-t-elle d'abord entamé avant que son interlocuteur ne la coupe pour lui demander si ses 10 000 paires de chaussures sont un défaut. "C'est pas un défaut ! Vous avez un problème avec ça ? C'est même pas vous qui les payez ! Donc c'est pas un défaut", a-t-elle répondu du tac au tac en le renvoyant gentiment dans ses cordes.

Il est vrai que la maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) a bien le droit de faire ce qu'elle veut de son immense fortune, estimée par Forbes à plus de 400 millions de dollars. D'autant plus qu'elle n'a jamais caché son goût pour la mode. "Je fais construire une nouvelle maison à Las Vegas et je me fait plaisir en construisant un terrain de jeu : deux étages qui serviront d'archives à tous mes vêtements, chaussures, ceintures. Je garde tout. Alors je vais pouvoir tenir une comptabilité", disait-elle en septembre à Vanity Fair.

Heureusement, la chanteuse n'a pas pris la mouche bien longtemps et a finalement accepté de lever le voile sur ce qui chez elle peut être considéré comme un défaut. "Je parle trop, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un défaut ? Il y a des gens qui aiment quand on parle trop parce qu'ils découvrent des choses. Pour d'autres, c'est fatigant. Ça dépend à qui tu parles", a-t-elle concédé.