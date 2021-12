Chantal Goya revient sur son histoire d'amour avec un aristocrate

Par le passé, Chantal Goya a non seulement été une artiste reconnue par le public Français, mais également une conquête désirée par de nombreux hommes. Et l'un d'entre eux était d'ailleurs issu d'une famille d'aristocrates. À l'occasion d'un récent entretien accordé au magazine Closer, disponible en kiosque depuis vendredi 10 décembre 2021, la chanteuse est revenue sur cette belle idylle.

Dans son passé, Chantal Goya - aujourd'hui éperdument amoureuse de son époux, Jean-Jacques Debout - a fréquenté Gilles de Bedford durant sa jeunesse passée à Londres. Fille au pair durant sa jeunesse, elle a eu l'occasion de faire la connaissance du fils de Nicole Russell, duchesse de Bedford. "Un flirt de jeunesse qui a duré deux ans. Je lui ai tout de suite dit : 'Ça n'ira pas plus loin. Ça ne peut pas être sérieux entre nous, car je ne veux pas me marier'", a-t-elle partagé à nos confrères. Et de poursuivre : "En 1962, je suis partie comme fille au pair à Londres. Gilles, qui vivait à Paris, était le fils d'un premier mariage de Nicole de Bedford qui était française. Le duc et la duchesse habitaient le château de Woburn Abbey. Il m'a dit : 'Je vais venir te voir et te présenter mes parents'".

Une brève histoire amoureuse qui lui a permis de faire la rencontre de plusieurs célébrités de renom, lors d'un week-end : "Il y a eu un grand dîner : les invités étaient Michael Caine, Terence Stamp et les Beatles [...] Paul McCartney, George Harrison... Ils étaient tous autour de moi. J'ai été la star de la soirée alors que j'étais totalement inconnue."

Chantal Goya, réfugiée chez sa fille

À 79 ans, Chantal Goya a récemment connu une triste mésaventure. Avec son époux, cette dernière s'est quasiment retrouvée à la rue. En raison de la crise sanitaire et de l'annulation de plusieurs représentations, les deux amoureux ont dû, à contre-coeur, quitter leur appartement parisien en vue de s'installer chez leur fille, Clarisse.

Retrouvez l'interview de Chantal Goya dans les pages de Closer, déjà disponible chez votre marchand de journaux.