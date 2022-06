Charlène de Monaco : Premier voyage officiel programmé depuis son retour, les galères enfin derrière elle !

Le 22 juin prochain, le couple monégasque déjeunera en effet avec le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, dans leur résidence d'été où se trouveront également le prince héritier Haakon et sa femme, la princesse Mette-Marit, ainsi que la fille aînée du roi Märtha-Louise et son fiancé, Shaman Durek.

Une destination peu étonnante : les deux familles sont en effet très proches et se voient régulièrement pour les grandes occasions. Albert de Monaco avait notamment assisté aux 70 ans du roi et de sa femme en 2007, puis à leurs 80 ans en 2017. Pour son mariage en juillet 2011, le couple royal n'avait en revanche pas pu être présent mais le prince Haakon et sa femme avaient fait le déplacement sur le Rocher.

Les retrouvailles seront donc agréables pour tous et devraient permettre au couple monégasque de se retrouver un peu, hors de Monaco : en effet, depuis plusieurs mois, la situation était difficile entre eux, à la suite de leur éloignement prolongé. Des rumeurs de divorce ont même éclos, à laquelle la princesse, très rare dans les médias, a tenu à répondre récemment dans Monaco Matin.

"Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple", a-t-elle expliqué. "Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée". Heureusement, elle n'a jamais été lâchée par son mari.

"Nous avons discuté ensemble de ces articles malveillants et il a tout fait pour me protéger et protéger nos enfants", explique-t-elle avec beaucoup de tendresse sur celui qui partage sa vie depuis plus de 15 ans désormais.