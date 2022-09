Charles III et Camilla : Qui est Simon, le fils caché prétendu du roi et de la reine consort ?

Charles III est le nouveau roi d'Angleterre, faisant de son épouse Camilla Parker-Bowles la reine consort. Si le couronnement du fils aîné d'Elizabeth II, disparue ce jeudi 8 septembre dans sa résidence de Balmoral en Écosse, n'est pas attendu avant plusieurs mois, les Britanniques se font d'ores et déjà à cette nouveauté. C'était pourtant loin d'être gagné.

Son divorce tonitruant avec la princesse Diana, adorée des Anglais, a terni sa réputation. Les révélations de son amour caché avec Camilla Parker-Bowles n'ont rien arrangé, d'autant plus lorsqu'un certain Simon a fait parler de lui comme fils illégitime du couple.

Ce citoyen australien avait pris la parole sur les réseaux sociaux, affirmant être le fils de Charles et Camilla. À renfort de comparaison photographique avec ses prétendus parents et d'autres membres de la famille royale sur son compte Facebook, Simon Dorante-Day a tenté (et tente toujours) de faire valoir son statut, en dépit des incohérences soulignées dans ses déclarations.