Charles III obsessionnel ? Ses nombreux TOC complètement fous révélés !

Désormais devenu roi à 73 ans depuis la disparition de sa mère Elizabeth II le 8 septembre 2022, Charles III voit les projecteurs se braquer sur lui et la personne qu'il est. Si sa dignité est soulignée durant les différents événements organisés depuis l'annonce du décès de la souveraine, d'autres faits n'échappent pas aux observateurs. Outre le tempérament colérique de l'époux de Camilla, ce sont ses troubles obsessionnels compulsifs qui ont été mis en lumière.

Comme tout roi, Charles III a une armée de personnes à son service - même s'il a décidé de se séparer d'une partie d'entre eux depuis qu'il a accédé au trône. De quoi assouvir ses moindres désirs et ses TOCs. Paul Burrell, ancien majordome d'Elizabeth II et de Lady Diana, a révélé que le côté ultra maniaque de Charles III, surnommé "le prince choyé" par son personnel, à Clarence House.

Ces révélations sont issues du documentaire Serving the Royals : Inside the Firm, sorti en 2015 sur Amazon Prime. Dans ce film, l'homme avait déclaré : "On lui fait tout !" Le majordome a ensuite précisé : "Ses pyjamas sont repassés tous les matins, ses lacets sont pressés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l'eau doit être juste tiède, dans une baignoire remplie 'à moitié pleine.'" Mais ce n'est pas tout, le père de William et Harry souhaiterait aussi que la pâte de dentifrice soit étalée sur deux centimètres, ni plus ni moins. Pour ses besoins intimes, il exige d'avoir sa propre lunette de toilette, qu'on lui amène donc à chaque déplacement, avec son papier toilette préféré (Kleenex Velvet s'il vous plaît). La rumeur veut même qu'on lui transporte même ses meubles et notamment son lit, pour des déplacements.

Et pour le petit-déjeuner, veuillez lui servir du pain fait maison, un bol de fruits et des jus de fruits frais, d'après les indications de Graham Newbould, un ancien membre du personnel royal. Les indications nutritionnelles de l'ex-mari de Lady Diana sont particulièrement précises. L'as du polo souhaite manifestement avoir une alimentation des plus équilibrées avec une boîte pour collation avec six types de miel différents, des mueslis spéciaux, ses fruits secs et tout ce qui est un peu spécial. Son fromage et ses biscuits doivent être à une température bien précise à la fin des repas, il a d'ailleurs un plateau chauffant à proximité.

Un cas particulier avait fait l'objet de contradictions : les oeufs. Non, le prince Charles n'exige pas qu'on lui présente sept oeufs durs au petit déjeuner, pour en manger un seul à son goût : le démenti catégorique a été même fait sur le site officiel du fils d'Elizabeth en 2012...