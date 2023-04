Charles Leclerc présente son frère beau gosse Lorenzo, venu avec sa radieuse compagne

S'il y a bien une destination des Masters de tennis où les stars sont présentes, c'est bien lors du Monte-Carlo Rolex Masters, qui a lieu chaque année en avril. Le prestigieux tournoi sert d'introduction idéale à la saison de terre battue et ce n'est pas pour rien que Rafael Nadal l'a remporté à 11 reprises dans sa carrière. Malheureusement, le Majorquin n'est pas présent cette année en raison d'une blessure et son grand rival Novak Djokovic s'est fait sortir du tournoi. La finale opposait donc deux novices à ce stade, le Danois de 19 ans Holger Rune et le Russe de 25 ans, Andrey Rublev. Une finale remportée par ce dernier au terme d'un match très accroché en trois sets et devant un parterre de stars.

Comme à la maison dans le tournoi qui se dispute à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), une commune limitrophe de la principauté de Monaco, Charles Leclerc était de la partie. Si l'an dernier il était venu accompagné de son ex, Charlotte Siné, cette année il a décidé de venir en famille, puisqu'on l'a vu au côté de son grand frère, Lorenzo Tolotta-Leclerc. Sous le ciel radieux de la côte d'Azur, celui qui est passionné de sport automobile, comme son petit frère pilote au sein de la Scuderia Ferrari, était avec sa compagne, une très jolie brune (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

La famille royale de Monaco et une légende du tennis

Charles Leclerc n'était d'ailleurs pas le seul pilote de Formule 1 présent pour cette finale puisque son rival au championnat, mais néanmoins ami dans la vie Pierre Gasly était également de la partie. Le pilote Renault avait fait le déplacement en compagnie de la sublime Francisca Gomes (surnommée Kika), un top modèle portugais qui partage sa vie depuis plusieurs mois. Ancienne gloire de la Formule 1, Nico Rosberg était en tribunes pour le match avec sa femme, Vivian Sibold.

Le champion du monde 98 Youri Djorkaeff était lui aussi de la partie, tout comme le prince Albert II de Monaco et la légende du tennis, Bjorn Borg. Au rayon des têtes couronnées, la princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann étaient eux aussi dans les tribunes pour cette finale. Un plateau de stars qui a pu assister à la belle victoire d'Andrey Rublev.