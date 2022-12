Chloé Jouannet, break sexy en famille : un très célèbre acteur s'invite à la fête

En cette fin d'année, Chloé Jouannet ne chôme pas. Après quelques rôles décrochés dans des séries et au cinéma, la jeune actrice de 25 ans a fini par percer. En 2022, elle a été à l'affiche de pas moins de deux longs-métrages forts : Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud et Mon héroïne, sorti ce 14 décembre, aux côtés de Pascale Arbillot et Louise Coldefy, découverte dans Family Business. Alors en cours d'année, la belle s'est offert une escapade bien-être et repos avec les siens, dont elle vient de dévoiler des souvenirs dans un post Instagram.

Pas d'Alexandra Lamy, la maman, dans les parages. Mais cela n'a pas empêché la famille de se retrouver. Chloé Jouannet a donc rejoint sa tante Audrey Lamy, révélée dans la série Scènes de ménages, et sa grand-mère Michèle pour un petit break des familles bien mérité. Au programme : farniente en peignoir, baignades en piscine, séances photos en bikini et soleil à gogo. Petit plus inattendu : la présence d'Alex Lutz auprès de ces trois générations réunies. Mais pas de fausses idées : le comédien de 44 ans n'était là que pour accompagner ses amies avec qui de solides liens se sont créés au fil du temps.