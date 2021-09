Christian Quesada incognito après la prison : "Quoi qu'il arrive, on ne fait jamais référence à lui" chez TF1...

Avec 230 participations et plus de 979 307 euros de gains, Bruno est le recordman mondial du nombre de participations à un jeu télévisé ! Mais surtout, il est une véritable star auprès des téléspectateurs des 12 Coups de midi. Pour beaucoup, il a même fait oublier Christian Quesada, ancien maître de midi disparu des radars après deux ans de prison pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Invité dans le Buzz TV du Figaro, Bruno se livre justement sur son prédécesseur.

"Eric l'avait déjà dépassé, que ce soit en cagnotte ou en participation. Christian Quesada n'était plus numéro un, de toute manière. Peut-être la chaîne veut-elle qu'il soit le plus bas possible dans le classement des maîtres de midi", explique Bruno en réponse à la question de savoir si TF1 souhaite effacer le parcours du champion au passé trouble. Et de poursuivre : "Quoi qu'il arrive on n'en parle plus, et on ne fait jamais référence à lui. Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs pensent à Christian devant leur télé. Est-ce qu'il importe encore dans l'émission? Je ne sais pas."

Rappelons qu'entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, Christian Quesada a compté 193 participations, réalisé 64 coups de maîtres, trouvé 7 étoiles... et cumulé 809 392 euros de gains et cadeaux ! Il était à l'époque le champion sans conteste des 12 Coups de midi. Un succès de courte durée puisqu'en mars 2019, tout a basculé pour lui. Il est écroué après une enquête suite à plusieurs témoignages de jeune filles. La production des 12 Coups de midi ainsi que Jean-Luc Reichmann sont stupéfaits par l'horreur de l'affaire.

Depuis son passage par la case prison, Christian Quesada se terre quelque part... Il n'a laissé aucune trace, impossible de le retrouver. C'est donc une toute nouvelle vie qui l'attend, loin des feux des projecteurs.