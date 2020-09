Christophe Michalak et Nagui : Leurs femmes se connaissent très bien !

Ce mardi 22 septembre 2020, les téléspectateurs de France 2 seront invités à tester leurs connaissances en cuisine. Nagui sera aux commandes de Tout le monde joue en cuisine. Et pour l'épauler, il a choisi un chef pâtissier de renom qu'il connaît très bien.

Outre le fait d'avoir déjà travaillé ensemble durant trois ans pour l'émission Dans la peau d'un chef (de 2013 à 2016), Nagui - qui produisait le programme - et Christophe Michalak sont très proches. Lors d'une interview pour nos confrères de Télé 7 jours, le chef pâtissier de 47 ans a révélé comment le présentateur de 58 ans et lui s'étaient rencontrés et rapprochés. "Nos femmes, Mélanie Page et Delphine McCarty, sont amies. Avant de nous rencontrer, Nagui m'avait appelé pour que je fasse le gâteau d'anniversaire de son épouse. Quelque mois plus tard, nous nous sommes croisés à un mariage. Il m'a embrassé comme si nous nous connaissions depuis toujours. J'ai ensuite eu la chance qu'il produise mon émission Dans la peau d'un chef, sur France 2", a-t-il confié.

Et, auprès de Télé Star, Christophe Michalak a dit tout le bien qu'il pensait de Nagui. Un homme "bienveillant" avec lequel il a collaboré sans friction lors des tournages de Dans la peau d'un chef." Il sait se mettre à la hauteur des gens et s'effacer pour mettre ses partenaires en valeur", a-t-il ajouté. C'est donc sans aucune hésitation qu'il a accepté la proposition de Nagui de coanimer Tout le monde joue en cuisine. Son rôle sera d'apporter des compléments d'informations pendant les quiz. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette émission lui a permis d'apprendre des choses.

S'il a accepté la proposition de Nagui, cela ne signifie pas qu'il sera régulièrement de retour sur les plateaux télévisés pour autant. Christophe Michalak doit avant tout gérer ses cinq boutiques qui comptent 45 employés. "J'aurais donc du mal à libérer du temps pour cela", a-t-il précisé. Il ne garde toutefois que de bons souvenirs de ses expériences télévisées.

