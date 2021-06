Clara Luciani piégée dans une relation toxique : " J'étais avec quelqu'un de très nocif..."

C'est une vieille âme, un peu nostalgique, qui s'épanche sur Coeur, le nouvel album de Clara Luciani sorti le 11 juin dernier. La chanteuse l'a toujours avoué, sa musique prend racine dans les souvenirs d'une seule et même relation... qui lui a valu de multiples nominations et récompenses. Et en parlant d'amour, l'artiste s'est souvenue d'une romance toxique un peu moins productive - à moins qu'il ne s'agisse de la même ? Interrogée par Konbini sur la chose la plus folle qu'elle ait faite pour un homme, la jeune femme de 28 ans a baissé les yeux, par pudeur et regrets.

"C'est quelque chose dont je ne suis pas fière, raconte-t-elle au média. J'ai mis ma musique de côté et ça je ne le referai plus. J'étais dans une relation avec quelqu'un de très nocif et puis qui m'a plus ou moins demandé de choisir entre mes chansons et lui. C'est quelque chose de complètement fou que je ne recommencerai pas." Cette parenthèse inattendue, Clara Luciani l'avait déjà évoqué dans les colonnes du magazine Paris Match. Elle avait alors affirmé qu'elle n'était "pas prête à faire ces concessions"... à notre plus grand soulagement.