Clara Morgane nue dans son lit : hommage sensuel à Marylin Monroe

Le 21 novembre 2020,Clara Morgane a partagé un nouveau cliché très sexy sur Instagram. Entièrement nue dans son lit, la jeune femme fixe l'objectif avec un regard coquin tout en dissimulant habilement ses seins grâce à ses mains. En légende de ce cliché très sensuel, elle écrit : "Hommage à Marylin... L'imperfection est beauté, la folie est génie et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux". Comme à son habitude, la jeune femme de 39 ans en profite pour faire la publicité de son compte Mym. "Retrouvez ma nouvelle série In bed with me sur mon compte privé Mym", commente la femme de Jérémy Olivier.

Fan de Marylin Monroe, Clara Morgane a sans doute pris pour référence le shooting La dernière séance de 1962 durant lequel la pin up avait accepté de poser nue pour la première fois. Photographiée par Bert Stern, ce fut malheureusement la dernière séance de la star avant sa mort survenue le 4 août 1962.

Sous le charme, les internautes ont rapidement réagi à cette publication : "La même sans les mains", "C'est sensuel. Mamma Mia. Nom de Zeus", "Magnifique", "Vous êtes à tomber, haut les mains". Un cliché qui a fait grimper la température et qui rejoint la longue liste des photographies sexy de celle qui s'appelle en réalité Emmanuelle.