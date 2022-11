Coupe du monde au Qatar : Les femmes de deux stars des Bleus s'écharpent violemment sur Instagram !

Cette Coupe du monde au Qatar ne pouvait pas mieux se dérouler pour le moment du côté de l'équipe de France. Pourtant, tous les signaux n'étaient pas au vert avant le début de la compétition et les supporters étaient plutôt pessimistes il y a encore une semaine. En cause, les très nombreux absents de marque et notamment au milieu de terrain où la paire composée de N'Golo Kanté et Paul Pogba a dû déclarer forfait. À cela on ajoute les défections de Presnel Kimpembe et surtout du tout récent Ballon d'Or Karim Benzema et on se retrouve avec une sélection en plein doute à quelques jours de son entrée en lice.

Malgré l'adversité, les Bleus ont su relever la tête et les deux premiers matchs ont montré une équipe soudée et solidaire, qui s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après deux victoires pleines de maîtrise. En coulisse, tout semble se passer à merveille entre les joueurs et si l'on en croit les informations de L'Équipe, le départ forcé de Karim Benzema aurait apaisé les relations entre les internationaux. Pourtant, si le moral semble au beau fixe, ce n'est pas vraiment le cas entre deux de leurs femmes. En effet, Marrion Areola, la femme d'Alphonse Areola, vient de faire une sortie très violente à l'égard de Marine Lloris, la femme du capitaine des Bleus, Hugo Lloris.

C'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt

Lorsqu'un abonné lui a demandé si elles s'entendaient bien, la réponse de Marrion Areola est très surprenante. "Du tout ! Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. Exemple tout simple : quand je suis arrivée pour la première fois, elle ne m'a jamais calculé (ni les autres fois d'ailleurs), même pas un seul bonjour alors qu'elle était la plus ancienne", lâche-t-elle à l'encontre de Marine Lloris. Une attaque frontale et très virulente, mais qui est loin d'être terminée. "Il y a un an quand elle a su que j'étais copine avec des personnes influentes à Londres, j'ai reçu un message de sa part, je n'ai jamais répondu", poursuit-elle, avant de décrire le comportement irrespectueux de la femme d'Hugo Lloris, qui était "blasée" lorsque la mère d'Alphonse Areola a demandé une photo avec le capitaine des Bleus.

Après ce clash en bonne et due forme, les choses se sont visiblement arrangées entre les deux femmes, comme Marrion Areola l'a indiqué par la suite (toutes les images sont à retrouver dans le diaporama). "Concernant l'histoire avec Marine Lloris, nous avons eu une longue conversation et, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Beaucoup de malentendus entre elle et moi...", a expliqué la jolie brune, avant de conclure : "Avec du recul, le timing n'était pas approprié. Je suis en tort et je m'en excuse".