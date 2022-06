Cristiano Ronaldo accusé de viol par un mannequin : la décision finale enfin rendue

Les derniers mois de Cristiano Ronaldo ont été particulièrement mouvementés, que ce soit sur les terrains de football ou en dehors. Le footballeur portugais est revenu en Angleterre cette année et son année à Manchester United n'a pas été aussi brillante qu'il l'aurait espéré. Si sur le plan individuel il reste un joueur de classe mondiale, son équipe et notamment son coéquipier Paul Pogba, n'ont pas été à la hauteur, ce qui a eu tendance à l'agacer à plusieurs reprises. Le sportif de 37 ans a également vécu un drame familial avec la perte de son fils lors de l'accouchement de sa compagne Georgina il y a quelques semaines.

Si la fin de saison qui approche va lui permettre de se reposer, Cristiano Ronaldo avait une dernière affaire à régler et pas des moindres. Le footballeur comparaissait il y a quelques jours pour une affaire qui remonte à 2009 et dans laquelle une ancienne mannequin américaine, Kathryn Mayorga, l'accusait de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas. Une affaire très médiatisée depuis plusieurs années et qui semble donc toucher à sa fin si l'on en croit les informations de l'AFP. La plainte au civil déposée contre le père de 5 enfants vient d'être classée sans suite par la justice américaine d'après les informations consultées le 11 juin dernier par nos confrères.

Les preuves de l'avocat de la plaignante contestées

Cristiano Ronaldo ne devrait donc plus être inquiété dans cette affaire, puisqu'en 2019, la plainte au pénal avait déjà échoué, faute de preuves. Pour le procès au civil, le tribunal du Nevada a pris cette décision "en raison des irrégularités" dont aurait fait preuve l'avocat de l'ancienne mannequin de 37 ans. "Le recours répété par Stovall (ndlr, l'avocat de la plaignante) à des documents volés et confidentiels pour étayer les accusations portent toutes les marques de la mauvaise foi", a indiqué le tribunal dans sa décision. S'il reconnaît sa "sévérité" vis-à-vis de la plaignante, il estime que les "informations mal acquises", puisque tirées des "Football Leaks", n'auraient pas dû être en possession de l'avocat, et elles ont joué un rôle trop important dans l'accusation.

Cristiano Ronaldo semble donc en avoir fini avec cette affaire démarrée il y a 13 ans et pour laquelle le footballeur portugais vient tout juste d'être mis hors de cause par la justice américaine.