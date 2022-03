Cyril Féraud interpellé sur sa coupe de cheveux : sa réponse très osée !

Samedi 5 mars, France 2 diffusait le programme Eurovision France, c'est vous qui décidez animé par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Dans le jury, il fallait notamment compter sur la présence du populaire animateur Cyril Féraud. Et, sur Twitter, sa participation a amusé un téléspectateur en particulier.

En effet, un internaute regardant l'émission a interpellé l'animateur à cause... de son style capillaire. "Cyril Féraud il a la même coupe que Cameron Diaz dans Mary a tout prix #EurovisionFrance", pouvait-on lire. Un message qui est remonté jusqu'au principal concerné, grand adepte des réseaux sociaux où il partage notamment quelques coulisses de sa vie. "Et elle tient de la même façon...", a répondu du tac au tac l'animateur âgé de 36 ans. Une réponse pour le moins osée et inattendue puisque les cinéphiles ayant déjà vu ce film culte savent que la mèche en l'air portée par l'actrice tient grâce... à du sperme. Voilà qui risque d'apporter de l'eau au moulin des rumeurs sur la sexualité supposée de l'animateur de Slam !